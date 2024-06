Arie do Córrego Mato Grande ganha plano de manejo

Nesta quarta-feira (19), o Instituto Brasília Ambiental apresentou o plano de manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Córrego Mato Grande, em São Sebastião, aos agentes da unidade de conservação. A versão final do plano contou com a contribuição de cinco oficinas, virtuais e presenciais, realizadas com a comunidade local no ano de 2022.

“A Arie, agora, conta com o documento técnico que define objetivos, estabelece e norteia as normas de uso. O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. A área técnica produz o estudo e os agentes da unidade trabalham na sua execução”, lembra o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

Nemer ressalta que o plano também inclui medidas para promover a integração da Arie à vida econômica e social das comunidades vizinhas, “o que é essencial para que a implementação da unidade seja mais eficiente”.

O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, enfatiza a importância da gestão compartilhada da Arie, que ganhou destaque no documento. “Temos que implantar a gestão compartilhada, com Estado e sociedade trabalhando juntos, porque ela vai nos ajudar muito, inclusive, no aspecto da educação ambiental para a comunidade”, justifica.

Apresentação

O plano de manejo foi apresentado pela diretora de Implantação de Unidades de Conservação (Dipuc) do instituto, Carolina Lepsch. Ela salienta que a Arie pertence à categoria de uso sustentável, que são áreas com pouca ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional.

A Arie do Córrego Mato Grande, criada em 2004 por meio do Decreto 25.067, abrange o córrego Mato Grande e o ribeirão Santo Antônio da Papuda e conta com importantes características naturais e culturais.

Segundo o diagnóstico do plano, ela está localizada em área de risco. A caracterização “de risco” se dá pelo fato de a Arie estar situada em planície inundável, área plana recebedora das águas das chuvas das áreas mais altas do entorno. “Portanto, deve ser protegida para que conserve a região de São Sebastião, onde está inserida”, destaca a diretora.

Relevância

A Arie do Córrego do Mato Grande tem área total de 132,1319 ha e está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada em 1983 pelo Decreto n.º 88.940. Nos estudos do plano de manejo foram identificados, em campo, 155 espécies de flora, seis anfíbios, cinco répteis, 158 aves e cinco mamíferos. E, em literatura, 257 espécies de flora, 48 anfíbios, 31 répteis, 136 aves e 59 mamíferos.

Já a pesquisa da história e cultura da região trouxe à tona que existiam, aproximadamente, 100 olarias na área, que, inclusive, produziram tijolos para a construção de Brasília.

As informações do plano de manejo também revelam que a Arie provê diversos serviços ecossistêmicos, mantém remanescentes do Cerrado e contém diversidade biológica resistente às interferências decorrentes de um entorno em meio urbanizado.

*Com informações da Agência Brasília.