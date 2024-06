Marcos Mion comemora 45 anos e faz programa especial de aniversário na Globo

GABRIEL VAQUER

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Aniversariante da semana, quando completa 45 anos de idade nesta quinta (20), Marcos Mion fará um Caldeirão especial para comemorar o novo ciclo de aniversário na Globo. A atração vai ao ar no próximo fim de semana, a partir das 16h15.

Mion chegará ao estúdio sem saber o que vai acontecer no programa. Tudo é surpresa, a começar pelos times convidados para o Caldeirokê, o quadro que promove uma disputa de karaokê entre famosos.

No sábado (22), os times são formados por artistas que fizeram parte da trajetória profissional e pessoal de Mion. No grupo Mionzera, Wanessa Camargo, Di Ferrero e Lucas Silveira jogam juntos. Já no trio Mionzola, competem Paulo Ricardo, Supla e Thais Piza.

Na primeira fase da brincadeira, as músicas a serem escolhidas pelos integrantes dos times são canções que marcaram a vida de Marcos Mion, entre hits nacionais e internacionais. No momento da escolha, a música é revelada e o jogador tem cinco segundos para começar a cantar.

Após a apresentação, os jurados atribuem notas. Já na segunda fase do quadro, uma surpresa é preparada pelos convidados para o apresentador: Mion é quem deve interpretar o número final. Ou seja, ele vai soltar a voz.

Na bancada de jurados, Lucas Lima, Diego Martins e a cantora Ludmilla fazem suas avaliações dos times.

A cantora também vai cantar seus grandes sucessos, e gostou de ter sido convidada para a festa de Mion.

“Foi muito emocionante! Eu me emocionei do início ao fim desse programa. Eu amo estar com o Mion, a gente é amigo de longa data. E participar desse programa especial para mim foi uma honra. Ele merece todas as homenagens do mundo. O Mion é uma das pessoas mais especiais que eu conheço. Desejo tudo de bom para ele.”, conta a cantora.

O Caldeirão com Mion vai ao ar aos sábados e tem direção geral de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.