Áreas rurais de Planaltina sem luz para poda de árvores nesta sexta (14)

Áreas rurais de Planaltina receberão serviço de poda de árvores nesta sexta-feira (13). Por segurança, haverá desligamento programado de energia em três momentos diferentes, afetando endereços distintos.

A partir das 9h até as 16h, a interrupção será na DF-250, km 5, 8 e 9. Das 10h às 13h, o desligamento será na DF-130, km 12. E das 14h às 18h, ficam sem energia as chácaras 12 e 14 do Núcleo Rural Rajadinha.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília