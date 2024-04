Áreas do Plano Piloto e Lago Sul ficam sem energia nesta quarta (10)

Áreas de duas regiões administrativas do Distrito Federal ficarão sem energia nesta quarta-feira (10) para serviços na rede de distribuição. A interrupção do fornecimento de energia ocorrerá no Plano Piloto e no Lago Sul.

No Plano Piloto, ficarão sem luz as quadras CLN 201, CLN 202 e SQN 202, da Asa Norte, das 9h às 12h, para a substituição de protetores da estação subterrânea.

No Lago Sul, a suspensão do fornecimento será no Condomínio Verde, entre 10h e 16h, para remanejamento da rede; e na SHIS QI 23, conjuntos 5 e 6, das 9h às 15h, para modernização do sistema. O desligamento é necessário para evitar acidentes durante os trabalhos.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Informações são da Agência Brasília