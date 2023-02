“Congresso Mulheres da Energia” marca Dia da Mulher em Brasília

O encontro nacional desembarca na capital federal nos dias 7 e 8 de março, com 100% das palestrantes mulheres

A frase “o lugar da mulher é onde ela quiser” é uma realidade fortemente presente nos últimos tempos. Porém, os obstáculos enfrentados por elas nos mais diversos ambientes corporativos ainda são muitos, o que sinaliza que o debate e o fomento ao protagonismo feminino devem continuar.

Diante disso, nos dias 7 e 8 de março, ocorre, em Brasília, o II Congresso Brasileiro de Mulheres da Energia. O evento marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher reunindo, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, e reúne cerca de mil mulheres do setor de energias renováveis de todo o Brasil.

Regulamentação do setor, diversidade, superação, tendências, representatividade feminina, oportunidades, cenário nacional e mundial, estarão entre os temas do encontro. Mais informações pelo site.

Com a expansão do setor de renováveis, mais mulheres passaram a ingressar nesse mercado. Na área de energia solar, a participação feminina evoluiu bastante, mas elas ainda enfrentam dificuldades na busca por oportunidades em um segmento que antes era dominado por homens.

De acordo com a Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena, em inglês), as mulheres ocupam apenas 32% dos empregos no setor no mundo. No Brasil, ele ainda é permeado por preconceitos de gênero – 64% das profissionais da área já ouviram comentários sexistas e 49% já sofreram discriminação no trabalho por ser mulher, segundo a Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar (Mesol).

Para a empresária dos setores imobiliário e fotovoltaico, idealizadora do Congresso Brasileiro Mulheres da Energia, Lúcia Abadia, “o impossível não existe para aqueles que têm fé e determinação”, frase na qual ela encontra disposição para promover a discussão de temas relevantes às mulheres num setor relativamente novo, mas em plena expansão e com inúmeras oportunidades. “Num segmento responsável por gerar 11,5 milhões de empregos no mundo e com perspectiva de criar 42 milhões de empregos até 2050, as expectativassão as mais positivas possíveis para as mulheres”, lembra Lúcia.

Ainda, de acordo com ela, esse mercado está aberto para as mulheres no Brasil e terá muito mais espaços. Mas, para que elas subam os degraus das empresas, de forma equiparada aos homens, o caminho passa pelo conhecimento. “Um dos maiores desafios das mulheres nesse setor é a qualificação. Precisamos de cursos de graduação, pós-graduação e MBAs específicos na área. Para isso, uma das nossas lutas é a criação da Universidade Brasileira das Mulheres da Energia”, conta Lúcia.

Com uma série de palestras exclusivamente do gênero feminino, o Congresso conta com a curadoria da especialista do setor, Silla Motta, gerente comercial da BBCE – Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, que, na ocasião, reúne empresárias, CEOs, engenheiras, advogadas, investidoras, empreendedoras, pesquisadoras, jornalistas, entre demais profissionais do segmento, além de diversas autoridades e representantes de entidades no setor. No dia 8, o coquetel de encerramento com as participantes marca o ponto alto da comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Serviço

II Congresso Brasileiro Mulheres da Energia

Data: 7 e 8 de março de 2023, a partir das 9h

Local: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada – SHTB Trecho 1 Cj 1B Bl C

Mais informações e inscrições: https://mulheresdaenergia.com.br/

Palestrantes confirmadas: https://mulheresdaenergia.com.br/palestrantes/