Área para o Parque Burle Marx é liberada após 15 dias

Retirada dos veículos apreendidos, concluída na metade do tempo previsto, foi realizada até durante as noites dos fins de semana

Após 15 dias, a força-tarefa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) concluiu a transferência dos 1.602 veículos que estavam parados no Parque Burle Marx. A expectativa inicial era de que a remoção seria finalizada em 30 dias. O espaço do parque é 22.000m² de terreno.

De 23 de fevereiro a 7 de março, foram deslocados, em média, 106 veículos diariamente para o espaço de pouco mais de 30.000m² cedido pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

“Retiramos as carcaças de automóveis com problemas judiciais que ocupavam uma área do Parque Burle Max há mais de 30 anos. Uma demanda antiga da população e, principalmente, dos ambientalistas. Fico feliz em ter conseguido resolver esse problema em apenas um ano de gestão, para que o projeto do Parque seja concluído e a população possa usufruí-lo como deve ser”, comemora o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.

Para o presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão, “o que estamos realizando aqui é algo muito importante, é recuperação ambiental que representa um grande ganho para a sociedade e para o meio ambiente.”

Força-tarefa

A operação contou com o apoio de vários órgãos do Governo do Distrito Federal. Além do Detran, também integram a força-tarefa o Instituto Brasília Ambiental, a Secretaria de Governo (Segov), a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Polícia Civil (PCDF) e Polícia Militar (PMDF).

