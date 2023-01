STF julgará afastamento de Ibaneis nesta quarta

Durante a ausência do chefe do executivo local, a vice, Celina Leão (PP), se torna a governadora em exercício da capital federal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para esta quarta-feira (11). O mandatário foi afastado do cargo por 90 dias em uma decisão tomada pelo ministro da casa, Alexandre de Moraes.

A decisão de Moraes é monocrática, por esse motivo, a presidente do tribunal, Rosa Weber, marcou uma sessão extraordinária virtual, para que os outros ministros votem o afastamento.

A sessão deve começar e terminar no mesmo dia. Com horário de início para às 00h e término para às 23h59.

Ibaneis foi afastado por Moraes enquanto investigações sobre os atos terroristas cometidos no DF neste domingo (10), são feitas. Terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.

Durante a ausência do chefe do executivo local, a vice, Celina Leão (PP), se torna a governadora em exercício da capital federal.