Aprovados R$ 3,4 milhões para Festival Geek e evento de 7 de Setembro

Nesta terça-feira (25), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou a abertura de créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 4,090 milhões.

Os recursos estão previstos no projeto de lei nº 1.152/2024, do Poder Executivo, e serão assim distribuídos: R$ 3,4 milhões para a Secretaria de Turismo, para custear os eventos “Festival Geek” e “7 de Setembro”; e R$ 690 mil para a Secretaria de Governo, para pagamento de indenização de transporte.

Segundo o Buriti, os créditos serão financiados pelo excesso de arrecadação e pela anulação de dotações orçamentárias.

Ao texto original, foram acatadas 150 emendas parlamentares. Conforme explicou o relator do projeto na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), deputado Eduardo Pedrosa (União Pedrosa), as emendas realocam recursos e não causam qualquer impacto no orçamento.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF