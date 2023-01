Após posse, temporal volta a assustar brasilienses nesta segunda

Internautas comentaram sobre a coincidência do clima chuvoso desaparecer de Brasília no dia da posse presidencial, que ocorreu nesse domingo

Na tarde desta segunda-feira (2), um dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o clima chuvoso voltou à Brasília. Segundo trabalhadores, um temporal com ventos fortes atingiu a região do Setor Gráfico, no centro da capital federal.

A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que em Brasília, nesta segunda-feira, a precipitação será de 11mm, com ventos de 1,7 m/s e umidade relativa do ar de 90%.

No DF, os meses de novembro a março costumam ser os mais chuvosos. De acordo com o Inmet, dezembro de 2022 foi o segundo com mais chuvas no Distrito Federal, desde 1961. Os dados apontam que o volume de precipitações em milímetros registrados no mês fica atrás apenas do total de 2010.

Internautas comentaram sobre a coincidência do clima chuvoso desaparecer de Brasília no dia da posse presidencial, que ocorreu nesse domingo (1).

é inacreditável que brasília realmente só deu folga da chuva pro lula assumir — lele (@gothickotik) January 2, 2023

Outros interpretaram o clima como um sinal sobre as decisões políticas.