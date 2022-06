Após filas nos CRAS, Secretaria traça plano para ampliar atendimento a população do DF

Segundo a Sedes/DF, medidas estão sendo tomadas para evitar a alta demanda de pessoas com o cadastro único desatualizado

Marcos Nailton

[email protected]

Nas últimas semanas, filas foram formadas em frente aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) espalhados pelo Distrito Federal. Os moradores da capital encontraram dificuldades em agendar o atendimento para atualizar o Cadastro Único (CadÚnico).

Essa ação é necessária para que as famílias que são beneficiárias de Programas Sociais promovidos pelo Governo Distrital e pelo Governo Federal não tenham o benefício cortado. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), informou ao Jornal de Brasília que vem implementando uma série de medidas para ampliar o serviço nos CRAS.

Segundo a Sedes/DF, além do atendimento por senha nos CRAS e nos sete postos do Na Hora, nos próximos dias o agendamento via telefone será reativado, tornando a assistência mais eficaz. Além disso, já está sendo estudada a abertura das unidades que possuem maiores demandas em determinados sábados, principalmente para preenchimento e atualização do CadÚnico.

“A Sedes também está concluindo o processo para firmar parceria com Organização da Sociedade Civil que vai ampliar a capacidade de atendimento do Cadastro Único no DF, que é pré-requisito para ter acesso aos benefícios sociais federais e distritais. Com a parceria, será ampliado de 26 para 50 o número de pontos de atendimentos sociais básicos”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha.

Ainda segundo a secretaria, quando firmada a parceria, serão instalados mais 14 pontos de atendimento exclusivo para esse serviço, montados em regiões de maior vulnerabilidade do Distrito Federal. Serão 122 novos profissionais em regime de 40 horas semanais, com metas mensais e uma projeção anual de atendimento estabelecidas e gerenciadas pela Sedes/DF.

A expectativa é de que em um ano a situação seja normalizada. Segundo a secretaria, o período é devido a uma política que por anos foi completamente defasada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aumento na carga horária de servidores efetivos

Na última semana, o governador Ibaneis Rocha anunciou que nos próximos dias, será publicado um decreto que autoriza a ampliação na carga horária dos servidores efetivos da Sedes/DF, para solicitarem a mudança de 30 para 40 horas semanais. São 255,627 pessoas no DF incluídas no CadÚnico. Desse total, cerca de 60% dos moradores já foram atendidos.

O Governo do Distrito Federal (GDF), já tinha anunciado na sexta-feira (03/06), a retomada do atendimento sem agendamento prévio nas 29 unidades dos CRAS após dois anos, o serviço está ocorrendo por meio de distribuição de senhas e levando em conta a capacidade de atendimento da unidade.

Por exigir detalhes, o atendimento socioassistencial pode levar até uma hora ou mais por família. Trata-se de uma escuta qualificada às famílias. Por isso, o número de senhas é limitado nas agências do Na Hora e, agora, nos CRAS.