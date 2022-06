Mutirão de voluntários revitaliza Praça do Bicalho

Ainda que comemorado apenas em julho, os voluntários já começaram os trabalhos em ações em toda a capital

Para fazer a diferença e construir um mundo melhor, é necessário trabalho em equipe e solidariedade. Esse é o tema do Dia Internacional do Cooperativismo, conhecido como Dia C.

O primeiro local acolhido foi a Praça do Bicalho, ponto conhecido e movimentado de Taguatinga, onde mutirão fez a limpeza, plantou árvores, consertou e pintou o parquinho.

O administrador da região administrativa, Ezequias da Silva, esteve no local e também colocou as mãos na massa. “Agradecemos ao Sicredi pelo trabalho lindo que, além de celebrar o Dia C, também celebra os 67 anos de Taguatinga. O contato com a comunidade e com a cidade é fator de extrema importância”, celebra o administrador.

“Este ano, celebramos a edição centenária do Dia C. Ver a cultura do cooperativismo inserida nas comunidades do DF nos enche de orgulho por saber que estamos proporcionando mudanças positivas para os moradores. A revitalização da praça foi apenas a primeira ação de muitas que englobam a data”, disse o presidente da Secredi Planalto Central, Carmo Spies.