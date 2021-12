Após desmoronamento, governador cria desvios na Chapada dos Veadeiros

Devido a uma erosão na GO-118, principal via de acesso à Cavalcante e Teresina de Goiás, motoristas terão que realizar novos trajetos durante o Réveillon

Por: Gabriel de Sousa

Após o desmoronamento ocorrido neste sábado (24) em um trecho da GO – 118, rodovia que dá acesso às cidades turísticas de Cavalcante e Teresina de Goiás, localizadas na Chapada dos Veadeiros, ocorrido neste sábado (24), o governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) fez vistorias no local do ocorrido, e na companhia de responsáveis pela estrada, estabeleceu novos desvios que deverão ser feitos pelos motoristas que trafegam vindos de Brasília.

O governador goiano, juntamente com Pedro Salles, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), informaram que disponibilizaram todas as equipes de plantão para combater os efeitos das chuvas nas estradas do estado. A revitalização do trecho acidentado da GO – 118, localizado entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás, próximo à fazenda Quali Peixe, não possui previsão de conclusão.

Por este motivo, os administradores decidiram que os motoristas terão que fazer uma rota alternativa para chegar nas cidades de Cavalcante e Teresina de Goiás, onde o acesso principal foi impossibilitado devido à erosão da pista. Os automóveis terão que sair da cidade de Alto Paraíso, a 47 km do local do incidente, e ir até a cidade de Colinas do Sul, em uma viagem de uma hora.

Após a chegada em Colinas do Sul, os motoristas deverão acessar a GO – 132 e sair à direita em uma estrada de terra que dá acesso à Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, em uma viagem de 100 km, aproximadamente duas horas e meia de viagem.

Antes do desmoronamento, os motoristas levariam 1 hora para chegar até Cavalcante, vindo de Alto Paraíso, agora, terão que percorrer três horas e meia para chegar até a cidade. De acordo com os administradores, a via está com boa sinalização orientada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).

Durante a vistoria do governador Caiado e do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), ficou decidido que a estrada de terra receberia uma melhoria da trafegabilidade, com a inserção de cascalhos e de greide. O órgão, porém, informa que somente poderá entregar a melhoria daqui a três semanas, se as condições climáticas estiverem favoráveis. As fortes chuvas atingem o estado goiano desde a semana passada, o que segundo o Governo de Goiás, motivou o desmoronamento da pista da GO – 118 nesta última sexta-feira (24).

Durante a erosão, segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, um carro ficou totalmente destruído após cair no buraco. Todos os três ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves. As cidades de Cavalcante e Teresina de Goiás são importantes pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, visitada principalmente por brasilienses e por turistas que vêm de São Paulo e Goiânia.

Empresários do turismo não esperam recuperar prejuízos

Segundo Martha Helena, proprietária da pousada Manacá, localizada em Cavalcante, onde o acesso é feito pela GO – 118, o desvio não irá fazer com que os visitantes procurem visitar a cidade durante a virada do ano. “Para o turismo, vai ser muito difícil para as pessoas andarem. Eu acho que vai aumentar bem a quilometragem, no barro, para vir até aqui”, afirma.

A dona da pousada Manacá afirma que esperava obter um bom faturamento nesta virada de ano, o que pode ser impossibilitado devido ao desmoronamento da rodovia. “Depois de um ano e meio parado por conta da pandemia, a gente investiu no Ano Novo”, explica.

A sua pousada é pequena, e possui seis aposentos. A empresária diz que após a erosão do trecho da estrada principal até o seu estabelecimento, decidiu telefonar pessoalmente para os reservistas que estavam planejando ir passar o Réveillon no local. “Muitos nem sabiam da situação. Mas a minha obrigação é avisar as pessoas para elas programarem outras coisas”, conclui Martha.