Ouvidoria do Detran-DF recebe elogios por resultados no atendimento

Ambiente de trabalho colaborou para melhor desempenho dos servidores

Brasília-DF (2/10/2023) – A Ouvidoria Geral do Distrito Federal trouxe números positivos ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) sobre suas demandas de Ouvidoria. Das duas mil demandas reprimidas, apenas 87 ainda aguardavam resolução. As informações geraram elogios da Controladoria Geral do DF durante reunião no gabinete do diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, nesta segunda-feira (2).

Durante a reunião, o secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal (CGDF), Daniel Alves Lima, fez questão de registrar seu reconhecimento pelos resultados revelados pela Ouvidoria do Detran-DF. “Quero dizer que futuramente o Detran será chamado como referência pelos procedimentos que resultaram nessa melhoria. A experiência do Detran pode servir de referência para mostrar como foi realizado o mapeamento de suas demandas”.

A ouvidora-substituta do Detran, Rosana Assis de Almeida, agradeceu o elogio da CGDF e acrescentou que todo o esforço de sua equipe foi reflexo da atual gestão que, também, soube ouvir e acatar as necessidades da Ouvidoria do Detran. “Esses estudos dos problemas da Ouvidoria já estavam acontecendo há muito tempo. Criamos um grupo de trabalho em janeiro com muitos problemas e demandas vencidas. Quando o Takane assumiu, ele abriu as portas para saber o que a gente precisava para resolver os problemas e fomos atendidos”, disse Rosana.

A nova gestão, no entanto, atendeu o pedido da Ouvidoria aumentando o quadro de pessoal com mais dois servidores e dois estagiários, aumentou de cinco para sete postos de trabalho para revezamento, além de ampliar as instalações de trabalho.

“Melhorar o ambiente de trabalho dos servidores é uma das minhas metas como gestor do Detran-DF. Esse resultado da nossa Ouvidoria só revela que estamos no caminho certo de propiciar um ambiente de trabalho que possa refletir na nossa prestação de serviço”, disse Takane.