Após colisão, carro capota na Via L4 Sul

Na manhã desta sexta-feira (24), uma caminhonete colidiu com um carro de passeio, na Via L4 Sul. Com o impacto da batida, o veículo menor capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o condutor do veículo que capotou foi transportado consciente para o Hospital de Base com uma lesão no pulso.

O motorista da caminhonete não sofreu nada e seu transporte para o hospital foi descartado. O acidente aconteceu no sentido Vila Planalto e o trânsito foi impactado.

