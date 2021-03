Após 15 anos, PCDF prende foragido condenado por estuprar a filha

Ele foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão pelo crime de estupro contra a própria filha, à época com 9 anos de idade

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) comunicou, nesta segunda-feira (1º), que prendeu um foragido condenado por estuprar a própria filha. Após 15 anos, o homem de 49 anos foi preso no interior do Piauí, no município de Gilbués.

Ele foi condenado a uma pena de 9 anos de reclusão pelo crime de estupro contra a própria filha, à época com 9 anos de idade.

Cumprido os procedimentos legais de praxe, os policiais recambiaram o condenado ao Sistema Prisional do Distrito Federal, onde se dará o cumprimento da pena.

Além do crime de estrupro, o condenado possui antecedentes criminais de porte de arma, desobediência e resistência.