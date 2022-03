“Apontei minha Bíblia”, diz homem flagrado com arma de fogo pela PMDF

Um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo foi flagrado nesta quarta-feira (12). Policiais Militares do 17° Batalhão prenderam o suspeito por volta das 11h na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

O acusado se envolveu em uma discussão de trânsito com funcionários de uma empresa de telefonia e chegou a apontar a arma contra eles. As vítimas acionaram a PMDF e passaram as informações que tinham, como as características do autor e placa do veículo.

O veículo foi visto na altura da entrada do Riacho Fundo, na EPNB, por volta das 11h.

Os policiais constataram que homem era motorista de UBER e estava com duas passageiras. Ele confirmou que se envolveu em uma discussão de trânsito, mas que na verdade havia apontado uma Bíblia para os outros envolvidos.

O carro foi vistoriado e os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 22 escondido no console do veículo.

O detido foi levado à 21ª Delegacia para registro da ocorrência.

Confira o vídeo:

Vídeo: Divulgação