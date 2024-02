Apenas 32% do público-alvo tomou a vacina contra a dengue no DF

Das 71.708 doses recebidas do Ministério da Saúde, ainda há 48.206 disponíveis para aplicação em todos os 67 pontos de vacinação

A procura pela vacina contra a dengue está abaixo do esperado no Distrito Federal. Quase 20 dias desde que o Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a campanha de vacinação para crianças de 10 e 11 anos, somente 23.502 doses foram aplicadas, o que representa apenas 32,7% de participação da população que pode receber a imunização entre os dias 9 e 27 de fevereiro.

Das 71.708 doses recebidas do Ministério da Saúde, ainda há 48.206 disponíveis para aplicação em todos os 67 pontos de vacinação. Como todo imunobiológico, a vacina da dengue também tem prazo de validade. Os imunizantes estão válidos até o dia 30 de abril. Segundo a gerente, as tratativas estão sendo feitas para uma possível ampliação no público-alvo a fim de garantir que todas as doses sejam efetivamente aplicadas na população.

“Estamos estudando todas as estratégias para garantir que nenhuma dose seja perdida. A gente pede e reforça para que os pais e responsáveis não percam essa oportunidade e levem as crianças para receber o imunizante. A vacina é importante diante do cenário epidemiológico atual”, defendeu a gerente substituta da Rede de Frio do DF, Karine Castro.

Mesmo quem já está vacinado deve continuar com os cuidados preventivos para que o mosquito transmissor não se prolifere. É importante que a população faça a sua parte e observe ambientes dentro e fora de casa que possam servir de abrigo e reprodução do vetor da doença.

“O desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz é extremamente importante e vem para complementar com o período que estamos vivendo. A principal estratégia para acabar com a situação de emergência na saúde pública continua sendo o combate direto ao Aedes aegypti”, concluiu.

São mais de 60 pontos de vacinação distribuídos em sete regiões de saúde. Para conferir todos os locais, basta acessar o site da Secretaria de Saúde.

