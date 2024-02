GDF faz balanço das ações de combate à dengue

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado ontem (6), 11 mortes por dengue já haviam sido confirmadas no DF

Na manhã desta quarta-feira (7), em evento realizado no Palácio do Buriti, o Governo do Distrito Federal realizou uma coletiva de imprensa para mostrar o balanço das ações de combate à dengue.

Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil, foi o primeiro a falar na coletiva, e disse que todas as forças estão unidas para auxiliar a população nesse momento. “A primeira ação que fizemos foi ampliar o horário de atendimento das UBSs, porque entendemos que era algo importante. Também já foi aprovada a contratação de mais 75 agentes para auxiliar no combate, e faremos isso o mais rápido possível”.

O secretário também comemorou a instalação das tendas de hidratação, evidenciando que foi uma medida muito eficaz e acertada do Governo do Distrito Federal, desafogando a rede de saúde.

Vacinas

Além de comemorar a ampliação do horário de funcionamento das UBSs e a criação das tendas de hidratação, o scretário também revelou que o DF irá receber, entre quinta-feira à noite e sexta-feira pela manhã, 194 mil doses de vacina contra a dengue.

“Assim que as vacinas chegarem, a Secretaria de Saúde já irá montar a estrutura de vacinação, com 35 pontos, para crianças de 10 a 14 anos, neste momento. Não haverá a necessidade de agendamento e nem de comprovação de endereço”, revelou ele.

Gustavo também declarou que cerca de mil alunos de enfermagem e de medicina receberam um treinamento especial ontem (6), e farão, de forma voluntária, o atendimento contra a dengue, para ajudar a população do Distrito Federal. A Defensoria Pública e o Corpo de Bombeiros Militar do DF também estão nessa força-tarefa.

Explosão de casos

A explosão de casos de dengue fez com que o DF decretasse situação de emergência em saúde pública no dia 25 de janeiro. Desde então, diversas ações vêm sendo feitas para tentar auxiliar a população, como a criação de um hospital de campanha, com auxílio da Força Aérea Brasileira, e tendas de hidratação em diferentes regiões.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado ontem (6), 11 mortes por dengue já haviam sido confirmadas no DF, enquanto outros 45 óbitos estão sendo investigados. Os casos prováveis já chegaram a 47.417, um aumento de 1.120,6% se comparado ao mesmo período de 2023.

Questionada acerca de uma possível falta de reagentes para a aplicação de testes na rede pública de saúde, Lucilene Florêncio, secretária da pasta, afirmou que não é verdade. “O que acontece é que existe o ‘tempo ouro’, que é o período certo para realizar o teste da dengue. Fora dele, não adianta fazer, porque pode dar um falso negativo, e aí estaríamos desperdiçando testes. Mas o DF está sim abastecido”, completou.

Fumacê

Além da criação do hospital de campanha e das tendas de hidratação, o GDF vem realizando também a aplicação móvel de inseticida, a partir da “rota do fumacê”, em diversas regiões, que é uma das principais estratégias para reduzir a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.

A Secretaria de Saúde é a responsável pelo cronograma e aplicação do produto, considerado o último recurso no combate à dengue. A pasta recomenda que a população, ao perceber a presença do veículo de aplicação, abra portas e janelas de casa para o produto entrar. Isso torna o inseticida mais eficiente, uma vez que os mosquitos gostam de ambientes escuros, com sombra, e 94% das larvas são encontradas nos imóveis.

Confira a rota do fumacê que será realizada nesta quarta-feira (7):