Antecipada para as 11h desta sexta (10) a liberação do acesso do Setor Policial à Epig 

Programada para ocorrer neste sábado (11), a liberação da alça de acesso do Setor Policial Sul para a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) foi antecipada para às 11h desta sexta-feira (10). O acesso à via estava bloqueado desde 18 de abril para a concretagem da pista, obrigando os motoristas a utilizar as vias internas da Octogonal.

“Em conversa com os engenheiros do consórcio responsável pela obra, optamos por antecipar a liberação e, desde já, dar mais fluidez ao trânsito na região”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro. “Tenho cobrado insistentemente das empresas contratadas agilidade na execução, reforço das equipes e jornadas de trabalho mais longas, tudo para que possamos aproveitar ao máximo o período sem chuva, de modo a acelerar as entregas.”

Nova interdição

Para a continuidade dos serviços de concretagem na altura do viaduto que passa sobre a Estrada Parque Indústrias e Abastecimento (Epia), a alça que liga a Epia à Estrada Parque Taguatinga (EPTG) será interditada. Assim, como rota alternativa, os motoristas deverão acessar a EPTG pelo Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura