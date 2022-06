Ano eleitoral esvazia plenário da CLDF

Presidente da Casa garante que o período de campanhas não irá atrapalhar as votações dos projetos

Parada. É assim que se encontra a Câmara Legislativa do DF nos últimos dias. Com o período eleitoral se aproximando, poucas são as vezes que há deputados distritais no Plenário para apreciar os projetos de leis que aguardam para serem analisados e, desta forma, a maioria das sessões são encerradas por falta de quórum.

Para o distrital Chico Vigilante (PT), a situação é um absurdo. Nos últimos dias, o parlamentar se dirigiu para o plenário e expressou achar um absurdo tal situação. “Todo mundo sabe que parte importante do trabalho parlamentar é a participação nas sessões plenárias e a CLDF está cheia de pautas para votar, boa parte delas referentes a projetos encaminhados pelo Governo do DF”, afirmou. De acordo com ele, os deputados não descem pois se encontram nos gabinetes, em reuniões.

Como pondera Chico Vigilante, é irônico a maior parte dos projetos encaminhados à Casa pelo GDF quando são para melhorias para a população ou para o desenvolvimento do DF termina sendo aprovado pelos oposicionistas, diante de tantas faltas da base aliada do governo. “E que quando isso acontece, se dá por conta da responsabilidade que ele e o grupo que ele lidera, formado por deputados como Arlete Sampaio (PT), Leandro Grass (PV) e Fabio Felix (Psol) entre outros, têm com a população e com os eleitores”, argumentou o parlamentar

Compartilhando da mesma opinião do petista, Leandro Grass é enfático ao informar que assim como eles, todos os deputados da oposição, continuam presentes no plenário. “Todos os projetos que estão na pauta devem ser apreciados e votados, sejam eles do governo ou dos próprios deputados”, expõe.

Como salienta a também petista Arlete Sampaio, desde o início desta legislatura, o quórum é mantido pelos deputados da oposição em praticamente todas as sessões. “Há de se questionar aos parlamentares da base do governo os motivos que os levam a não comparecer para votar tantos projetos que são de interesse do povo do DF”, declara Arlete.

Segundo a parlamentar, na próxima semana, a Casa deverá votar projetos enviados pelo Executivo. Com isso, é provável que a sessão volte a ter quórum. “Além disso, a CLDF tem prazo para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) até o dia 30 de junho”, menciona a distrital.

A parlamentar lembra ainda que 2022 é ano eleitoral e, de agora em diante, aqueles que serão candidatos se preocuparão em buscar apoios, não em marcar presença em sessões da CLDF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presidente da Casa, o deputado Rafael Prudente (MDB) afirma que está ciente de seu compromisso e que irá cobrar o mesmo dos demais “para que no período de campanha eleitoral as votações na Câmara Legislativa não sejam prejudicadas”, diz. “Vamos priorizar as votações sempre nas terças-feiras e quartas-feiras e não vamos deixar nenhum projeto importante parado na casa”, acrescentou o titular. Desta forma, os distritais terão três dias de folga, às segundas, quintas e sextas feiras, além do final de semana, para se dedicar às campanhas.

Como esclarece Prudente, até o momento, nenhum projeto importante do executivo está pendente de votação. “Temos alguns projetos de autoria de deputados que estão na pauta e também serão votados até semana que vem, quando a Câmara Legislativa irá fechar o semestre legislativo”, finalizou o parlamentar, se referindo, principalmente, à LDO. A partir do dia 30 de junho, os deputados da Casa terão férias até agosto. E todos com tempo integral para a campanha.