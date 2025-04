Aniversário de Brasília terá 300 vagas de ambulantes

As festividades do 65º Aniversário de Brasília, que ocorrem dos dias 19 a 21 deste mês, terão 300 vagas para ambulantes. Os interessados têm que requerer a licença eventual de trabalho nesta sexta-feira (11), no subsolo da sede do Instituto Brasília Ambiental, na 511 Norte, Bloco C, das 9h às 17h.

Serão disponibilizadas 150 vagas de barracas e 150 para caixeiro com carrinho. Todos os ambulantes ficarão posicionados em frente à Biblioteca Nacional e Museu da República e no descampado ao lado da Praça da Cidadania, em frente à Via N1.

No momento da inscrição é necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência. Serão reservadas sete vagas de cada modalidade para atender pessoas com deficiência (PcD), mediante a apresentação da carteirinha.

Se houver inscrições em número maior do que a quantidade de vagas ofertadas, será realizado sorteio no aplicativo Sorteio Fácil, imediatamente após o término do horário previsto para as inscrições.

A divulgação da lista dos ambulantes contemplados será na segunda-feira (14), no site da Secretaria de Governo, e a entrega das licenças eventuais será no dia 16, no Anexo do Buriti, no período de 9h às 17h, quando serão repassadas orientações sobre o trabalho no dia do evento.

*Com informações da Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov-DF)