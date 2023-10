Anexo do Palácio do Buriti terá 2ª Feira Pet

Promovido pela Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, evento será realizado na quarta (4) e na quinta-feiras (5)

A passarela da entrada norte do Anexo do Palácio do Buriti estará movimentada nos próximas quarta e quinta-feiras (4 e 5 de outubro), das 10h às 17h, por conta da segunda edição da Feira Pet. O evento é direcionado a servidores do GDF.

Executada em parceria com instituições de proteção animal e a Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses da Secretaria de Saúde do DF (SES), a iniciativa é da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz).

O objetivo é promover a adoção responsável de animais de estimação, sensibilizando o público sobre a importância de apoiar e cuidar dos pets. Além da oportunidade de adotar um animal de estimação, os servidores interessados também terão a chance de apadrinhar animais que necessitam de cuidados especiais e carinho. As instituições presentes estarão prontas para fornecer orientações sobre a posse responsável e os cuidados adequados.

Na primeira edição da feira, mais de 20 animais foram adotados. “Ficamos extremamente entusiasmados com a aceitação e a ótima repercussão que o evento causou entre os servidores”, comentou o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa. “Nossa expectativa para a segunda edição é que mais animais encontrem novos lares e recebam todo o amor das novas famílias que os acolherão”, reforçou o titular da Sequali, Epitácio Junior.

Serviço

2ª Feira Pet

→ Data: 4 e 5 de outubro, das 10h às 17h.

→ Local: Passarela da entrada norte do Anexo do Buriti.

Com informações da Agência Brasília