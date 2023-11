Alunos do ensino médio têm palestra sobre a vida universitária

Os estudantes puderam tirar dúvidas sobre os cursos, o número de vagas na graduação, a carga horária e a localização da UnDF.

Os cursos e campus oferecidos pela Universidade do Distrito Federal Professor Amaury Maia Nunes (UnDF) foram apresentados aos alunos do Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso) nesta terça-feira (31).

Os estudantes puderam tirar dúvidas sobre os cursos, o número de vagas na graduação, a carga horária e a localização da UnDF.

O encontro foi realizado perto da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), programadas para este domingo (5) e para o próximo dia 12. O objetivo do programa é levar aos estudantes informações sobre a atuação multicampi e multiespacial da UnDF, os projetos pedagógicos, as formas de acesso, os auxílios estudantis, entre outros dados que podem ajudá-los na escolha da instituição de ensino superior em que desejam ingressar.

O projeto, ainda em fase embrionária, é organizado pelos professores da UnDF Fernando Fidelix Nunes, Igor Guevara Loyola de Souza e Afonso Gabriel dos Anjos Júnior. A visita ao Cemso contou com as participações de Guilherme Baroni Morales, gerente de Inovação Didático-Pedagógica e Recursos Materiais da Pró-reitoria de Graduação; e de Welcio Silvério de Toledo, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura.

Oportunidade de acesso

A UnDF iniciou o primeiro semestre acadêmico do campus norte com a oferta de nove novos cursos em 31 de julho deste ano. “Além de fortalecer a relação entre a UnDF e a Secretaria de Educação do DF, a atividade foi muito importante para que estudantes do Cemso conheçam melhor a nossa universidade e saibam que, agora, eles têm mais oportunidades para fazer a graduação em uma instituição pública do Distrito Federal”, ressaltou Fernando Fidelix Nunes.

“Nesta semana, os estudantes farão a primeira fase do Enem e depois, a segunda. Também tem a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB). É a fase de escolher para onde eles vão. Nossa escola tem pontuado como a primeira colocada da rede pública do DF em ingresso na Universidade de Brasília (UnB). Nós queremos repetir isso com a UnDF. É mais uma porta de entrada no ensino superior que se abre para os nossos alunos”, destacou Jacy Braga Rodrigues, diretor do Cemso.

“A gente vem acompanhando o debate da criação da universidade pública do Distrito Federal há alguns anos. Enquanto escola pública, temos interesse direto em uma parceria tanto para a graduação, quanto para o retorno que essa universidade pública pode dar para os alunos, para a escola e na formação dos próximos professores”, complementou.

A estudante do 3º ano, Isadora Oliveira Souza, 17 anos, moradora do Paranoá, tinha poucas informações sobre a UnDF. Ela gostou da palestra e disse que é bom poder contar com mais uma opção de universidade pública e, neste caso, distrital. O que mais chamou a atenção da jovem na apresentação foi a aplicação prática dos conhecimentos. “A maioria das outras universidades oferece a prática entre a metade e o final do curso e, nesta, já é desde o início. Isso é importante para podermos nos dedicar”, salientou.

Mais sobre o Enem

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. No dia da prova, o candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente; documento oficial de identificação original e com foto; e cartão de confirmação de inscrição (item não obrigatório, mas é recomendável levar). Confira os horários e os locais das provas.

*Com informações da Agência Brasília