Alunos de escola na Asa Sul recebem vacina contra gripe e outras doenças

Nesta terça-feira (2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF), realizou uma campanha de vacinação para alunos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 405 Sul, localizado na Asa Sul. Foram disponibilizadas doses contra gripe (influenza), HPV, ACWY (meningite), febre amarela, tríplice viral e hepatite B.

No início da manhã, os estudantes entre 11 e 17 anos formaram fila para participar da ação. Segundo a técnica em enfermagem da SESDF, Adriana Ribeiro, a vacinação é fundamental para a prevenção de doenças na infância e adolescência. “Além de atualizar o cartão de vacinas dos alunos, essa iniciativa facilita a estratégia de imunização, especialmente porque muitos pais não conseguem levar os filhos às unidades de saúde para realizar as vacinas”, afirmou.

A diretora da escola, Daniela Correa, ressaltou a importância da integração entre as duas secretarias. “Essa parceria faz parte do Programa Saúde na Escola e é muito importante para proporcionar a imunização aos nossos estudantes e aumentar a cobertura vacinal”, explicou.

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma colaboração interdisciplinar entre a SES e a SEEDF. Somente em 2023, cerca de 294 mil estudantes foram atendidos pela iniciativa. Em termos de cobertura vacinal, os profissionais aplicaram 130 mil doses no ambiente escolar.

*Com informações da Agência Brasília