Polícia Federal investiga esquema de venda de decisões judiciais

A investigação da Polícia Federal busca apurar um possível esquema de venda de decisões judiciais por desembargador do TJ/SE

Na manhã desta sexta-feira (4), a Polícia Federal deflagou a Operação Caneta Azul em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju e Carira, em Sergipe.

A investigação busca apurar um possível esquema de venda de decisões judiciais por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE). Os mandados, segundo a PF, foramd eferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O TJ/SE informou que não teve acesso a detalhes do procedimento e, até o momento, nada sobre o assunto foi publicado no portal do órgão.