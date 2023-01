Águas Claras recebe Operação Sossego de 2023

Nesta ação, o Detran abordou mais de 200 motocicletas, sendo que 15 delas estavam com o escapamento adulterado

Na noite de quarta-feira (4), a primeira Operação Sossego de 2023 foi feita pela Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), em Águas Claras. A ação envolveu 34 agentes de trânsito, 17 viaturas e quatro caminhões-guincho e contou com o apoio da Polícia Militar do DF.

O objetivo da operação é combater a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares. A fiscalização do Detran flagrou 15 motos com escapamentos em desacordo com o estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram abordados condutores de cerca de 220 motocicletas, cinco condutores inabilitados e seis com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Foram ainda identificadas outras 26 infrações de trânsito, tendo 20 motos sido recolhidas ao depósito do Detran por estarem com equipamentos de segurança defeituosos ou sem documentação obrigatória.

Essa operação é realizada com frequência em Águas Claras, devido ao grande número de reclamações dos moradores locais, mas também contempla, semanalmente, as demais regiões administrativas do DF.

Com informações da Agência Brasília.