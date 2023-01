Primeiro campo de futebol americano no DF será construído no Taguaparque

Com investimento de R$ 8,5 milhões, o projeto inclui arquibancada coberta para 300 pessoas e uma pista de atletismo de 400 m²

Além de todas as opções de lazer e esporte já existentes, o Taguaparque vai ganhar em breve um campo oficial de futebol americano. A iniciativa é da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), que construirá uma miniarena para a modalidade. O projeto já foi finalizado e terá um investimento de aproximadamente R$ 8,5 milhões, recursos originários da Caixa Econômica Federal. Após análise da proposta pela empresa pública, será aberto o processo licitatório.

Projeto prevê a ocupação de uma área de 5 mil m²; campo será rodeado por uma pista de atletismo | Reprodução

O campo terá 5 mil m², e o projeto prevê ainda diversas melhorias: uma arquibancada coberta para 300 pessoas, dois vestiários para os atletas, dois para os árbitros, salas administrativas, banheiros comuns e para pessoas com necessidades especiais, além de sala de equipamentos. Um estacionamento com capacidade para 130 veículos também será criado. O campo será rodeado por uma pista de atletismo de 400 m².

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Júlio César Ribeiro, o futebol americano está em crescimento no DF e merece mais atenção. “Os times do DF já jogaram inclusive em campeonatos nacionais”, aponta. “Ter um campo próprio para a modalidade também é uma facilidade para trazermos eventos e torneios aqui para a nossa capital. Será excelente”.

Jogadoras convocadas para seleção

A modalidade já conta com representação própria no DF – a Federação de Futebol Americano do Cerrado (Fefac), que reúne oito times federados, sendo sete masculinos e um feminino. A entidade vem acumulando feitos: três jogadoras da equipe Brasília Pilots já foram convocadas para a seleção nacional. Outros times em destaque por aqui são os Tubarões do Cerrado e os Leões de Judá, do Gama.

“Graças a Deus, teremos nosso próprio campo em breve”, anuncia o vice-presidente da Fefac, Felipe Takatsu. “O projeto foi finalizado, e a expectativa é grande entre os atletas. Os Leões de Judá, por exemplo, sempre treinaram em uma área lá no Taguaparque. Os outros times se viram como podem para treinar em clubes ou na Esplanada dos Ministérios, e agora teremos essa referência.”.

Com recursos de R$ 90 mil, a SEL inaugurou, em setembro do ano passado, uma quadra de areia, também no maior parque de Taguatinga. Paralelamente, a Vila da Criança, um espaço inclusivo com brinquedos e aparelhos lúdicos, também está em execução, por meio do programa Adote uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe).

Com informações da Agência Brasília