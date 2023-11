Água Quente tem cerca de 900 aferições de pressão e testes de glicemia

Atendimentos foram oferecidos pela Secretaria de Saúde durante os dois dias do programa GDF Mais Perto do Cidadão na região administrativa

Nesta sexta (24) e neste sábado (25), a Secretaria de Saúde (SES-DF) esteve presente na 16ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, realizado na região administrativa de Água Quente. No evento, a pasta ofereceu diversos serviços, como vacinação, testes rápidos, entrega de kits bucais, palestras educativas e realização de práticas integrativas em saúde (PIS). Ao todo, cerca de 900 aferições de pressão e testes de glicemia capilar foram realizados.

De acordo com a gerente de Atenção Primária (Gsap), Antônia Clea Alves, o evento foi uma oportunidade de ofertar serviços de saúde àqueles que não possuem condições de se locomover até os órgãos públicos. “O evento nos aproxima da população. Aqui, várias secretarias vieram para suprir a necessidade de quem não pode sair da sua cidade. Na saúde, trouxemos vacinas, testagem de ISTs [infecções sexualmente transmissíveis] e palestras educativas”, explicou a gerente.

Eriadne de Jesus, 57, aproveitou o evento para realizar as testagens oferecidas, além de pegar o kit de higiene bucal. Feliz com os resultados, a moradora da região declarou que ações do tipo são sempre bem-vindas. “Achei muito bom, que venham mais vezes. Fiz os testes rápidos, tirei a glicemia, peguei o kit. Os meus testes deram negativo, graças a Deus”, declarou.

Nos dois dias de evento, foram realizados 434 testes de glicemia capilar e 465 aferições de pressão. Também foram feitas 55 sessões de terapias alternativas – que incluíam acupuntura, reiki, auriculoterapia e ventosaterapia. A SES registrou 76 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que verificavam sífilis, hepatite B e HIV.

Cerca de 70 doses de vacinas foram aplicadas, incluindo hepatite B, antitetânica, HPV, dTPA, gripe e bivalente da covid-19. A técnica de enfermagem Amabile Paulina explicou que a ação é uma forma de imunizar e atualizar os cartões de pessoas que não conseguem ir à UBS. “Muitas pessoas trabalham e não têm tempo de se vacinar durante a semana. Em eventos que têm um aglomerado grande de pessoas podemos alcançar um número maior de cidadãos que necessitam se imunizar e atualizar as cadernetas”, detalha.

Após pegar os kits bucais e verificar o cartão de vacinação, a moradora da região Rosiane Rodrigues foi imunizada contra a covid-19. “Achei o evento muito bom para o desenvolvimento da nossa população. Aproveitei para pegar os kits de higiene bucal e me vacinar contra covid”, relata.

Vigilância Sanitária

Além da oferta de serviços de saúde, a SES-DF, por meio da Vigilância Sanitária, levou imunização contra raiva aos animais domésticos. Salazar Reginaldo, 27, levou o filhote Colty para vacinar e acredita que ações do tipo valorizam a região, além de trazer benefícios para a saúde da população e dos bichos.

“É a primeira vez que venho e, para mim, mostra mais um cuidado com o lugar que a gente mora. Só vim para vacinar o cachorro, mas já vou deixá-lo em casa e voltar para ver as outras ações”, comentou o morador de Água Quente.

Os participantes do evento também receberam orientações para prevenção da dengue e leptospirose, por meio de uma ação educativa que trazia dicas e informações sobre as doenças.

