Agências têm 248 oportunidades de emprego nesta quarta (26)

Salários variam de R$ 1.100 a R$ 3 mil; as chances são para auxiliar na linha de produção, gerente de loja e supermercados, açougueiros, entre outras

As agências do trabalhador disponibilizam 248 vagas nesta quarta-feira (26). Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 unidades.

O ofício de auxiliar de linha de produção é o que está mais contratando, são 110 chances, 50 em Samambaia Norte e 60 em local não fixo. Os salários podem chegar a R$ 1.499,77. No Guará I, há 15 oportunidades para caminhoneiro carreteiro. A gratificação é de R$ 2.131,45.

Na Asa Sul, as 20 vagas para representante comercial autônomo recebem em média R$ 1.500. Gerente de loja e supermercado pode trabalhar no Riacho Fundo II (4) ou em Ceilândia Sul (2), por R$ 3 mil e R$ 2.500, respectivamente.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana

Estão contratando açougueiro no Cruzeiro Novo (2), Riacho Fundo II (3), local de trabalho não fixo (1), Ceilândia Sul (2) e Guará II (6). Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 1.800. Para trabalhar em comércio, em local não fixo, há 15 vagas para ajudante de açougueiro pelo pagamento de R$ 1.100.

O dia traz, ainda, duas vagas para pessoa com deficiência (PcD) trabalhar como ajudante de carga e descarga de mercadoria. O salário é de R$ 1.515.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília