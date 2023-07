“Importante conquista”, diz Ibaneis sobre UnDF

“Essa universidade é uma importante conquista para fortalecer a educação e o ensino superior no DF”, escreveu o mandatário em suas redes sociais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou, nesta terça-feira (25), sobre o marco que a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) representa para a capital. “Essa universidade é uma importante conquista para fortalecer a educação e o ensino superior no DF”, escreveu o mandatário em suas redes sociais.

Ibaneis participará, na noite desta terça, da abertura da Semana de Acolhimento Estudantil da universidade. As aulas já estão previstas para começarem na próxima segunda-feira (31).

“Com total apoio e valorização às nossas universidades, acredito que a educação é a base do desenvolvimento e traz oportunidades para todos”, continuou o governador.

Com total apoio e valorização às nossas universidades, acredito que a educação é a base do desenvolvimento e traz oportunidades para todos. Construímos um futuro de conhecimento e crescimento para os brasilienses. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) July 25, 2023