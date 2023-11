Agências do trabalhador terão atendimento ampliado e mais acessibilidade

Entre as adequações previstas, estão a reforma de fachadas e ampliação da acessibilidade nas unidades, com a instalação de piso tátil para deficientes visuais

As Agências do Trabalhador de Taguatinga e do Plano Piloto receberão um investimento de R$ 733 mil para a modernização das sedes. A reforma busca adequar as unidades aos padrões do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

“O DF está na vanguarda, sendo a primeira unidade da Federação a iniciar as obras de padronização das agências do trabalhador”, enfatiza Ivan Alves, secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Apenas neste ano, as agências do trabalhador registraram mais de 187 mil atendimentos, sendo 170 mil de intermediação de mão de obra e os outros 17 mil de seguro desemprego. O secretário-adjunto destaca que as benfeitorias permitirão modernizar e melhorar os atendimentos à população. “Além disso, essas adequações visam a implantação do programa Casa do Trabalhador, de iniciativa do governo federal. Todas as unidades da federação que aderiram ao programa precisarão seguir essa padronização”, detalha.

Entre as adequações previstas, estão a reforma de fachadas e ampliação da acessibilidade nas unidades, com a instalação de piso tátil para deficientes visuais e demais adequações estruturais necessárias para atender a pessoas com deficiência (PcD).

Além disso, os espaços passarão a contar com terminais de atendimento e laboratórios de informática. Há, também, a previsão de instalação de áreas para atendimento com a oferta de serviços psicológicos, assistentes sociais ou outros profissionais aptos para orientar os trabalhadores sobre a carta de serviços do Sine.

Isso sem falar na aquisição de equipamentos para trazer mais conforto aos servidores e usuários. A lista inclui a compra de computadores completos, impressoras, mobiliário, máquinas de ar-condicionado, entre outros.

Mais reformas

O GDF não investiu apenas na reforma das agências do trabalhador do Plano Piloto e de Taguatinga. Recentemente, passaram por melhorias estruturais e no atendimento às unidades de Brazlândia, Santa Maria, Gama, Estrutural, São Sebastião, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo II.

Os espaços receberam investimento de R$ 7 milhões em melhorias para adequações nas sedes. Hoje, além de padronizadas e mais acessíveis, os espaços oferecem atendimentos psicossociais e com profissionais de gestão de recursos humanos, isso sem falar no registro de candidatos às vagas de emprego em oferta.

O Executivo prevê a locação de novos prédios para as unidades de Planaltina e Itapoã. O objetivo é que as estruturas sejam adequadas à realidade da demanda das regiões administrativas. Além disso, há a previsão de implantação de postos de atendimento no Sol Nascente/Pôr do Sol e em Arapoanga.

Serviços diversos

Atualmente, a capital federal conta com 14 postos de atendimento credenciados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem interrupção.

Todas as unidades ofertam cadastro para curso de qualificação profissional, entrada no seguro-desemprego, orientação para o acesso à carteira de trabalho digital e intermediação de mão de obra. Os locais também fazem atendimentos para inscrição nos programas de qualificação da pasta, a exemplo do RenovaDF e do QualificaDF, e também de acesso a microcrédito.

Ao todo, mais de 187 mil atendimentos foram feitos entre janeiro e novembro deste ano a trabalhadores em busca de emprego e também a quem deixou o posto de trabalho e necessitava de orientação sobre benefícios.

Para saber o endereço de cada unidade, basta acessar este link. Para quem está à procura de um emprego, a Agência Brasília divulga, de segunda a sexta-feira, as vagas disponibilizadas pelas empresas.

