Agências do trabalhador oferecem 272 vagas

A quem estiver interessado em conseguir uma vaga no mercado, as agências do trabalhador do DF oferecem 272 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (19). Só para operador de caixa são 30 oportunidades, na Vicente Pires. O salário é de R$ 1.272, mais benefícios. Não é preciso ter experiência na profissão, apenas ensino médio completo.

No Guará I, ainda estão disponíveis 50 vagas para costureiras com remuneração entre R$ 3 mil e R$ 2 mil. As candidatas não precisam ter experiência na área, nem escolaridade. Em Ceilândia, são 20 oportunidades para cuidador de pessoas idosas e dependentes. Não é preciso ter experiência no ramo, mas diploma de ensino fundamental. O salário é de R$ 1.339,50, mais benefícios.

Para pessoas com deficiência são ofertadas 39 vagas nas cidades do Gama, Guará, Asa Norte e Setor Habitacional Vicente Pires nas áreas de ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar de linha de produção e na produção de gorduras vegetais comestíveis. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 2 mil, mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Agência Brasília