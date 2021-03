Agências do Trabalhador: 282 vagas disponíveis

Supervisores e montadores de linhas de transmissão são os cargos oferecidos, com salários de R$ 2 mil a R$ 4,5 mil

Nesta quarta-feira (10), as agências do trabalhador vão oferecer 282 vagas de emrego na capital federal. O salário de R$ 4,5 mil mensais será destinado para 15 profissionais que atuem como supervisores de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica).

Para esta candidatura é preciso ter nível médio completo. Além disso, é preciso ter experiência na área. A remuneração é a maior oferecida entre as oportunidades.

Na mesma área de atuação, 75 vagas estão reservadas para montadores de linha de transmissão e rede de distribuição. O salário é de R$ 2 mil, mais benefícios. Para concorrer, precisa ter experiência e ensino médio completo.

Profissionais de 47 áreas estão sendo procurados em 282 vagas. A maioria delas é para construção civil, um total de 110 voltadas para armador de ferragens e de ferros, carpinteiros, encarregados de obras, gesseiros, pedreiros, servente de obras e topógrafos. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.859, mais benefícios.

Motoristas e mecânicos também estão sendo contratados. Para quem sabe dirigir caminhão, tem uma vaga com salário de R$ 1,2 mil. E aos que querem trabalhar como entregador, também uma oportunidade, com remuneração de R$ 1.209,72, mais benefícios. Quatro vagas são para mecânicos de automóvel, motocicleta e bicicleta, com salários de R$ 1.150 a R$ 1,3 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Elas seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas.

No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília