Agência Brasília lança novo portal nesta terça-feira (5)

Site terá mais chamadas de matérias e vai proporcionar uma melhor experiência ao usuário, com acessibilidade

Canal oficial de comunicação do Governo do Distrito Federal (GDF), a Agência Brasília lança, nesta terça-feira (5), um novo portal. A atualização busca trazer uma melhor experiência ao usuário, com acessibilidade, mais chamadas de matérias na página principal, acesso a serviços e conteúdos multimídia.

A Agência Brasília reuniu, em 2023, quase 12 milhões de visualizações de página, uma média de um milhão por mês. Mais de dois milhões de usuários únicos acessaram o portal no ano passado e o tempo médio de acesso às páginas é de dois minutos. Ao longo de 2023, o site publicou mais de 8,4 mil matérias, sejam publicações da própria equipe, sejam enviadas pelas assessorias de comunicação de secretarias, órgãos e administrações regionais.

Além da acessibilidade com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o novo portal aproxima a população do governo ao disponibilizar uma aba de serviços. Materiais como vídeos, fotos e textos produzidos pela Agência Brasília seguem à disposição dos usuários e da imprensa, inclusive dos profissionais que não podem acompanhar as agendas e pautas do governo.

“A Agência Brasília é um produto que cresceu, evoluiu e se tornou essencial para a comunicação no Distrito Federal. É um veículo com credibilidade e capilaridade imensa, utilizado como fonte de informação por dezenas de veículos e blogs. Além disso, o novo site é mais responsivo e, com as mudanças, vai permitir que a população tenha acesso a um maior número de matérias na home, ficando ainda mais bem informada”, avalia o secretário de Comunicação do DF, Weligton Moraes.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, as mudanças reforçam o compromisso do GDF com a cidadania. “O site mostra, de forma dinâmica, todo o trabalho do governo nas mais diferentes áreas. Pelo portal, o cidadão fica sabendo em primeira mão de tudo o que acontece no âmbito do Executivo. É um trabalho essencial de comunicação, uma prestação de contas de todas as secretarias, órgãos, empresas e administrações”, pontua o chefe da Casa Civil.

De saúde à educação, do esporte à agricultura, a Agência Brasília seguirá seu trabalho de informar aos leitores tudo o que acontece no governo. Esse serviço é feito por cerca de 60 profissionais, reunidos em diferentes áreas e competências, e pode ser acompanhado diariamente,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações são da Agência Brasília