Adutora vai levar água encanada para mais de 20 mil famílias de São Sebastião

Um direito básico e que garante o mínimo de dignidade, o acesso a água tratada está mais perto de se tornar realidade para os moradores do Capão Comprido, região rural de São Sebastião. Desde 2002, a comunidade, que vive basicamente da agricultura de subsistência, luta para receber o serviço essencial. No início do primeiro semestre, o deputado distrital Ricardo Vale (PT) formalizou o pedido à Caesb e iniciou tratativas em busca de respostas para a demanda da população. Entretanto, de acordo com a companhia, a falta de infraestrutura impossibilitava que 20 mil famílias fossem atendidas.

Um impasse que está perto do fim. Esta semana, a Caesb informou que está preparando uma licitação para a construção da adutora que vai levar água do Corumbá para o Capão Comprido e Morro da Cruz. Após a confecção dos termos de contratação e o início do processo licitatório, a expectativa é que as obras se iniciem ainda este ano. Ricardo Vale comemorou a notícia. “Finalmente a população será atendida. Fico muito feliz de ter ajudado na construção dessa solução e com a resposta afirmativa da Caesb. Afinal, como prestadora de serviço, o objetivo prioritário é atender a população do DF e a água tratada é um direito inegociável. Estaremos atentos a todo esse processo”, garantiu o distrital.

Com informações da Agência Brasília