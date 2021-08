“Não tem desculpa”, diz pai de advogada atropelada

Segundo Luiz Sérgio, a suposta justificativa de Paulo para o crime foi que Tatiana teria o xingado no trânsito

“Não tem desculpa”, afirmou, emocionado, Luiz Sérgio Machado, pai da advogada Tatiana Matsunaga. Tatiana foi atropelada na tarde de ontem (25) na porta de casa pelo também advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem após uma discussão no trânsito.

Segundo Luiz Sérgio, a suposta justificativa de Paulo para o crime foi que Tatiana teria o xingado no trânsito. Essa teria a motivação para que o advogado perseguisse Matsunaga por mais de quatro quadras do Lago Sul e continuasse a discussão. “Não teve batida, não teve colisão, não teve fechada”, continuou.

Junto a Tatiana, o filho mais velho, de 8 anos, também estava no carro quando durante a briga e atropelamento.

A advogada está em estado estável e, ainda na noite de ontem, precisou passar por duas cirurgias, uma na cabeça e uma no pé, que teve fratura exposta. Ainda de acordo com o pai da vítima, ela ainda precisará passar por uma operação no quadril.

Paulo Ricardo

Nesta quinta-feira (26), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) converteu em preventiva a prisão de Paulo Ricardo. Ele é acusado de tentativa de homicídio. “Reforça-se que Ricardo é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, profissão estável, apresentou-se espontaneamente e está disposto a colaborar na investigação do ocorrido. Dessa forma, não há subsídios suficientes para mantê-lo preso”, frisou o advogado de defesa, Leonardo de Carvalho.

Após fugir do local, Paulo buscou o próprio advogado e se apresentou na delegacia. De acordo com a defesa, não houve tentativa de atropelamento e Paulo desejava apenas sair da rua.

Caso

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Paulo Ricardo perseguiu a vítima até a entrada da casa da mesma, quando começaram uma discussão após a briga de trânsito, na altura da QI 15.Tatiana estava dentro do carro com seu filho de apenas oito anos. A advogada parou o carro em frente de casa e desceu. Seu marido, Cláudio Matsunaga, já a aguardava no portão.

Toda a discussão em frente à residência da vítima foi gravada pelas câmeras de segurança, que registraram o momento em que Paulo engatou a marcha ré e então acelerou na direção de Tatiana, que foi arremessada após o atropelamento. O motorista fugiu do local.