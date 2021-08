Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu começa nesta sexta-feira (27) com mais de mil atletas na competição

Realizado no Ginásio do Cruzeiro, o campeonato vai até domingo (29), e reúne lutadores de categorias do infantil até master 4

A primeira das duas etapas do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu, Winter Internacional, começa nesta sexta-feira (27), no Ginásio do Cruzeiro (SHCES 811). Organizado pela Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo (FBJJD), o evento reúne mais de mil atletas de vários estados do Brasil de diversas categorias e faixas, do masculino ao feminino, infantil e adulto. O circuito brasiliense irá contar pontos para o campeonato brasileiro e para o Grand Slam de Abu Dhabi, no mês de outubro de 2021.

A pesagem oficial será na sexta-feira (27), das 15h às 18h30. As disputas entre os atletas serão no sábado (28), a partir das 9h, com as categorias de 16 anos a 45 anos no masculino, em todas as faixas. As finais começam a partir das 16h, e serão transmitidas ao vivo pelo instagram, facebook e youtube da federação. Já no domingo (29), também a partir das 9h e com finais a partir das 16h, será a das mulheres, além da categoria infantil no masculino e feminino.

Durante os três dias de competição um rígido protocolo de segurança será seguido, como a cobrança da apresentação do teste de Covid-19 para os atletas, aferição de temperatura, controle na quantidade de pessoas, sendo permitida somente a presença de um acompanhante e um técnico por atleta, entre outras medidas.

A última edição do International GDF Cup Championship de Jiu-Jitsu aconteceu no dia 7 de maio de 2021 e contou pontos para o ranking mundial, dando premiações para todas as categorias, desde o infantil até adulto master 4. “Para os atletas, esse evento é importante não só para a pontuação final, mas também para trazer esperança nos tempos atuais e mantê-los ativos”, explica Kiko Santoro, presidente da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportiva e atleta referência do Jiu-Jitsu brasiliense.