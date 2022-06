Adolescente sonha com adoção e em cursar direito

75% das famílias estão abertas a acolher crianças até os 3 anos, sendo que elas representam menos de 10% do cadastro do DF

O adolescente Luiz Felipe, de 16 anos, tem dois grandes sonhos: ter uma família e fazer faculdade de direito. Para ele, a melhor família seria aquela que lhe desse carinho, cuidado e atenção.

O apoio a seus sonhos, como o de se formar na faculdade e ser juiz ou delegado, também é algo que Luiz busca em uma família.

Hoje, 70% dos habilitados a adotar no DF aceitam acolher mais de um filho, no entanto, o número cai para 20% quando se trata de grupos a partir de três crianças ou adolescentes. Outro fator importante é a faixa etária: 75% das famílias estão abertas a acolher crianças até os 3 anos, sendo que elas representam menos de 10% do cadastro do DF.

Ele é um dos adolescentes que seguem esperando uma família que os acolha no DF e também um dos integrantes da nova fase do Em Busca de um Lar, programa de sensibilização para adoção fora do perfil clássico desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude (VIJ-DF).

Autoconhecimento

Janeisa Souza, assistente social da instituição de acolhimento em que Luiz está acolhido, conta que a primeira característica que as pessoas costumam observar no garoto é a timidez, mas garante que ele tem muito mais que o jeito reservado. “É extremamente gentil, educado, disposto a criar vínculos. Um menino muito inteligente”, descreve Janeisa. Além de ir à escola, o menino estagia no contraturno escolar. Gosta da experiência de poder ajudar as pessoas com o que elas precisam e de se desenvolver profissionalmente. “Uma palavra que o descreveria seria resiliência, se refazendo sem deixar de ser ele mesmo. Acho incrível a forma como ele avançou em autoconhecimento”, completa a assistente social.

Como qualquer garoto, ele divide o tempo livre com coisas que gosta, como soltar pipa, jogar futebol, ler quadrinhos e livros. Ele ainda adora assistir a filmes e séries – especialmente de ação, aventura e comédia. Luiz Felipe também ama passear, sobretudo ao ar livre. Um dos seus passeios favoritos é ir ao Parque da Cidade.