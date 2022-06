Crimes contra idosos tem aumento de 129% em 2021

De acordo com o levantamento, em 2021, foram abertos 156 processos por esses crimes, contra 68, em 2020. Em 2019, foram 39 incidências

O número de crimes contra idosos registrados no Distrito Federal, em 2021, apresentou, segundo o Mapa da violência contra a pessoa idosa, um aumento de 129%.

O crime mais recorrente é colocar em perigo a integridade física ou a saúde do idoso, privando-o de cuidados ou por exposição a condições degradantes, que, em 2021, teve o registro de 72 processos.

O aumento também ocorreu em relação a estelionatos contra idosos: em 2021, foram 37 processos, contra 24 do ano anterior.

O Mapa da violência contra a pessoa idosa é um painel produzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa é comemorado neste dia 15.

O sistema já estava disponível internamente para os integrantes da instituição e, agora, está ao alcance de toda a população. “Temos uma ferramenta real dinâmica, que permite interação e vários tipos de consultas”, explica a coordenadora do Núcleo de Ciência de Dados do MPDFT, Silvia Belarmino.

Segundo o promotor de Justiça Glauber José da Silva, da Projid, a iniciativa é mais uma forma de proteger essa parcela vulnerável da população. “O mapa permite uma visão geral sobre os procedimentos que apuram violência contra os idosos, nos seus mais variados aspectos. Ele aponta claramente para a importância de se denunciar os casos de violência contra pessoas idosas”, acredita.

Para a promotora de Justiça Maércia de Mello, que participou da concepção do projeto, a inteligência de dados é fundamental para uma atuação mais direcionada. “Com o mapa, poderão ser conhecidas informações relevantes para o desenvolvimento de políticas públicas em favor do idoso. Com isso, o Ministério Público dispõe de mais uma ferramenta para o combate eficaz desse tipo de violência”, afirmou.