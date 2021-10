Adolescente morre afogado no Lago Paranoá

Bombeiros resgataram a vítima em parada cardiorrespiratória e tentaram reanimação, sem sucesso

Um jovem de 15 anos morreu afogado no Morro da Asa Delta, no Lago Paranoá, na tarde deste domingo (3).

O adolescente estava com a família em um dia de lazer. De acordo com pessoas que estavam no local, ele entrou na água com uma pessoa e, ao caminhar rumo ao centro do espelho d’água, se perdeu de vista.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou o jovem já em parada cardiorrespiratória após 50 minutos de buscas. Ele estava a 40 metros da margem e em uma profundidade de 2,5 metros.

Os militares tentaram reanimá-lo durante 50 minutos, sem sucesso. O óbito foi declarado ainda no local.

Veja imagens do resgate:

