Adolescente está há mais de 70 horas desaparecida

Por Tereza Neuberger

Tainá Silva, de 13 anos, saiu de casa na manhã da última sexta-feira (5), com destino ao Centro de Ensino Fundamental 120(CEF 120), escola que frequenta, em Samambaia Sul.

A adolescente saiu de casa às 6h30, da última sexta-feira (5), ela teria dito à mãe, a dona de casa Jane da Silva, 31 anos, que iria à uma excursão da escola, durante o período da manhã e também à tarde. Por volta das 11h30 a jovem enviou mensagem para a mãe dizendo que ia almoçar. Jane conta que durante o período da manhã e da tarde, Tainá teria enviado mensagens para mãe, o que não a preocupou.

Por volta das 16h, a jovem Tainá, teria enviado uma mensagem para a mãe em que dizia que seu celular iria descarregar e que caso a mãe ligasse o celular da jovem, estaria desligado. Jane respondeu por volta de 16h17, porém o celular da filha já se encontrava desligado. Às 18h Tainá não teria chegado em casa ainda, a mãe Jane, teria então recebido um SMS da filha, com a seguinte mensagem: “Estou em aula.” A mensagem despertou um alerta na mãe Jane, pois a adolescente não costumava se comunicar através desse tipo de mensagem. A mãe de Tainá resolveu então, ir até a escola onde a jovem estuda, e ao procurar informações, constatou que Tainá Silva, de 13 anos, não havia comparecido à escola naquele dia.

Segundo o tio da jovem, Jociel Loureiro, Jane chegou em casa já aos prantos e em estado de desespero. Ela teria procurado saber da filha com amigas próximas mas não teve êxito. Ele conta que Tainá nunca foi a festas, nunca dormiu em casa de amigas ou amigos, não tem amizades ou grupos de amigos com estilo de vida mais liberal. “Tainá participava de eventos na igreja católica da comunidade Santa Luzia, sempre na dela, calada e quando interagia era com alegria”, afirma Jociel Loureiro.

A jovem mora com a mãe Jane da Silva, três irmãos e o padrasto em Samambaia. O Tio Jociel Loureiro, explica que a jovem Tainá tem seus dramas de adolescente como qualquer adolescente mas nada que criasse um abismo entre a Tainá e a família. “Nunca aconteceu nada que a fizesse ou a incentivasse a fugir de casa, ela nunca deu sinais de insatisfações”, conta o Tio.

Tainá Silva saiu de casa trajando um vestido laranja, jaqueta preta, tênis preto e uma mochila. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 32ª delegacia de polícia, está investigando o caso através de mensagens e perfis da jovem nas redes sociais, além de imagens de câmeras de segurança de locais pelos quais ela poderia ter passado.

A família tem recebido várias informações desconexas sobre o paradeiro da adolescente. Isso aumenta a angústia e a dor da espera para toda família e principalmente para mãe, que segundo Jociel, está arrasada. Quem tiver alguma informação, pode ligar para a Polícia Civil, pelo número 197, ou pelo WhatsApp da corporação, (61) 98626-1197. O sigilo da ligação é garantido.