Adolescente é esfaqueado em sala de aula em Taguatinga

Um jovem de 17 anos foi alvo de um ataque a faca por parte de um colega da mesma idade na tarde da última quarta-feira (8). O caso ocorreu nas dependências do Centro de Ensino Médio 5, em Taguatinga Norte. Conforme informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um estudante teria desferido golpes de faca contra outro.

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi atingida por quatro golpes: dois nas costas, um no abdômen e outro no lado esquerdo do tronco. As lesões, embora numerosas, não apresentavam sangramento significativo.

Após receber os primeiros socorros, o jovem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para receber atendimento médico adequado. Enquanto isso, o agressor foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) para prestar esclarecimentos e registro da ocorrência.