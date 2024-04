Adolescente é apreendido suspeito de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças

Na última sexta-feira (12), uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I) localizada na Asa Sul, resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos. Ele estava sob investigação como o suposto autor de repetidos atos infracionais semelhantes aos crimes de estupro virtual.

Durante a operação, foram recolhidos diversos aparelhos eletrônicos, celulares e computadores que eram utilizados pelo adolescente alvo das investigações. Esses dispositivos serão submetidos a exames periciais para verificar a prática dos estupros virtuais, além de possíveis outros atos infracionais.

Durante as buscas, o perito criminal da PCDF conseguiu acessar os arquivos no computador utilizado pelo adolescente, resultando na apreensão em flagrante do jovem por atos infracionais equivalentes aos crimes de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, material contendo fotografia, vídeo ou outra forma de registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Ele foi encaminhado à Vara da Infância e poderá ser submetido a medidas socioeducativas, incluindo a possibilidade de internação, conforme a gravidade do caso.

A residência em que vive com seu responsável, apesar de localizada em uma Região Administrativa de classe média, foi encontrada em condições bastante deploráveis, com presença de baratas em todos os ambientes, sujeira espalhada pelo chão e restos de comida na cozinha, além de latas de cerveja no banheiro.