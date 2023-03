Adolescente de 13 anos é encontrado com cortes de canivete em Santa Maria

A vítima foi encontrada consciente pelas equipes de socorro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após um adolescente de 13 anos sofrer perfurações com um canivete, nesta sexta-feira (3), às 12h43 em Santa Maria DF.

Ao chegar no local, as equipes de socorro encontraram um menino apresentando uma perfuração com um canivete fixado entre o pescoço e o ombro direito. Rapidamente foi feito a contenção da hemorragia e imobilização do objeto encravado, seguido de transporte para o Hospital Regional de Santa Maria.

Policia Militar do Distrito Federal já estava presente no local. não foi informado a motivação do fato ocorrido.