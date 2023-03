Representante do DF na LNF, BRB/Brasília Futsal se prepara para a estreia

A estreia em casa, contra o Magnus será no dia 01 de abril às 11h, No Ginásio Vera Cruz, localizado Setor Militar Urbano

Faltando um mês para sua estreia em casa pela LNF – Liga Nacional de Futsal contra o Magnus, equipe tricampeã mundial e bicampeão nacional, o BRB Brasília Futsal não esconde a ansiedade em receber após dois anos um jogo do certame nacional em nossa cidade.

“Estamos planejando uma série de novidades agora no mês de março para o nosso torcedor. Iremos lançar o aplicativo oficial do clube, onde o torcedor poderá assinar o programa de sócio torcedor e garantir inúmeras vantagens, além de abrir a venda dos ingressos para o jogo contra o Magnus e a venda de produtos oficiais”, afirma o Gerente Executivo do clube, Marcelo Laitano.

O capitão da equipe, o goleiro Roni, recém chegado do Ampére/PR, ressalta a preparação do time para a Liga e ansiedade para estreia em casa: “Estar de volta a LNF é muito importante para a cidade, e receber um time da grandeza do Magnus é motivo de muita alegria para todo o clube, imagino para o torcedor! Estamos nos preparando intensamente para fazer uma ótima partida, respeitando claro o Magnus, mas queremos mostrar que em nossa casa o Brasília é muito forte e vai buscar a vitória sempre.”

A estreia em casa, contra o Magnus será no dia 01 de abril às 11h, No Ginásio Vera Cruz, localizado Setor Militar Urbano. A venda de ingressos será iniciada no dia 08 de março, quarta-feira, exclusivamente pelo app do clube. Para baixar acesse sua loja de aplicativos e pesquise por Brasília Futsal.

O Gerente executivo do clube destaca ainda a importância da torcida e do que o clube está preparando para os jogos durante a temporada: “Aprendi que o esporte, principalmente o indoor, tem que gerar entretenimento e encantamento. Quando se trata o torcedor com respeito e você o fideliza, ele sempre volta. Estamos ainda preparando mais ações para o jogo do dia 21 de abril, aniversário de Brasília, onde o Brasília Futsal receberá o time do Umuarama. Podem ter certeza que faremos de tudo em quadra e fora para garantir a satisfação de todos”