Última escada de emergência do Túnel de Taguatinga começa a ser construída

Localizada às margens da pista sul, a estrutura com 37 degraus poderá ser usada para evacuar a passagem em caso de incêndio

A última escada de emergência do Túnel de Taguatinga começou a ser construída. Moldes de madeira e armações feitas com vergalhões de aço dão uma mostra de como vai ser a estrutura erguida às margens da pista sul, por onde os veículos vão trafegar em direção à Avenida Elmo Serejo. Os 37 degraus levarão à sala de comando do complexo viário.

Item de segurança essencial em grandes construções, a escada de emergência é usada para evacuação em caso de incêndio. O Túnel de Taguatinga terá três: uma no lado sul, a maior de todas no lado norte e a menor delas na área central, saindo da sala técnica para o exterior da passagem subterrânea.

“A escada central, com 26 degraus divididos em três patamares, foi a primeira a ficar pronta”, conta o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela obra. “A construção começou na primeira semana de dezembro e terminou em meados de janeiro.”

O maior dos três acessos, com 63 degraus, foi liberado para o uso há cerca de duas semanas. A estrutura liga a lateral da pista norte (sentido Plano Piloto) à área externa do túnel, passando pela sala de comando. Segundo o engenheiro de produção Renes Cândido, o término da obra foi fundamental para o início da construção da escada sul.

“O local onde ela está sendo erguida era ocupado pelo acesso provisório à área técnica do Túnel de Taguatinga. Com a escada norte pronta, pudemos desmontar a estrutura de madeira que era usada pelos operários”, explica Renes. “E começamos hoje mesmo a concretagem da última escada.”

Com informações da Agência Brasília