Administração, MPDFT, CLDF e SSP se reúnem em torno da temática de pessoas em situação de rua

Administração participa de reunião com diversos órgãos do governo, para tratar da pauta de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A reunião foi realizada na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, localizado na Praça do Buriti.

Na oportunidade, o deputado Thiago Manzoni abordou sobre a importância de criar políticas públicas sobre a temática. “Penso que não existe uma solução única, as Administrações e a Câmara Legislativa não conseguem sozinhas, então estou aqui para tratar algumas soluções que podem ser tomadas. A minha vinda é um pedido de socorro”, disse o deputado.

“É um problema humanitário de direitos humanos e a solução virá por várias mãos, a comunidade e o Governo Local. A ideia é abrirmos o diálogo e colocarmos a Assistência Social e a Segurança Pública para buscar a solução sem violar os direitos humanos”, disse o

Dr. Georges Seigneur, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do DF (MPDFT).

“A gente que está na ponta pede socorro para administrar uma cidade como o Plano Piloto, com quase 200 mil pessoas. Nós estamos recebendo diversas reclamações e é uma situação muito complicada. Sabemos que é um problema social, mas os infiltrados acabam até mesmo ameaçando comerciantes e cidadãos. Precisamos dar as mãos enquanto poder público para encontrar uma solução cabível. Eu concordo que devemos dar continuidade com uma audiência pública para a participação efetiva da sociedade e dos órgãos governamentais”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

“Essa reflexão tem duas perspectivas, é uma questão social e também, sob outra perspectiva que se interliga, há uma ocupação entre eles. É uma luta que envolve o equilíbrio. Temos que buscar também alternativas para minimizar os crimes, mas sem atingir a dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade que não estão envolvidas em crimes”, disse o secretário executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury.

A reunião discutiu ideias para levar a temática a discussão e para que os órgãos envidem esforços para trabalhar em conjunto.

Estiveram presentes na reunião, o Deputado Thiago Manzoni, o Dr. Georges Seigneur, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do DF (MPDFT); o senhor Alexandre Rabelo Patury, Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), o promotor de Justiça e assessor de políticas institucionais do MPDFT, Ruy Reis, o Secretário de Relações Institucionais do MPDFT, Luiz Vieira e o chefe de Gabinete do Procurador- Geral do MPDFT, Nísio Tostes.

Texto: Daniela Uejo