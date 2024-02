Acordo promoverá monitoramento de mamíferos no DF

O acordo, sem custos para o instituto, terá duração de três anos e prevê ações de processamento e análise de dados do monitoramento

O Instituto Brasília Ambiental firmou, em janeiro, um acordo de cooperação com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Jaguaracambé. Esta parceria tem o objetivo de promover o intercâmbio científico, didático e educacional relativos a projetos de pesquisa de monitoramento e manejo de médios e grandes mamíferos no Distrito Federal.

Segundo o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, esse é um passo significativo para preservação da fauna do Distrito Federal. “A iniciativa contribuirá para enriquecer o conhecimento científico e aprimorar a gestão da fauna silvestre. A Jaguaracambé é uma organização reconhecida pela sua competência na área de monitoramento e pesquisa de fauna no DF, e essa parceria será benéfica para ambos os envolvidos”, afirmou.

O acordo, sem custos para o instituto, terá duração de três anos e prevê ações de processamento e análise de dados do monitoramento, pesquisa de agentes infecciosos e capacitação de servidores da autarquia na temática de médios e grandes mamíferos silvestres.

A analista de atividades do meio ambiente Marina Motta de Carvalho, da Gerência de Fauna (Gefau) do Brasília Ambiental, enfatizou que o trabalho de monitoramento é importante para conhecer a biodiversidade do DF e para compreender as alterações às quais as populações estão submetidas, bem como elas afetam o comportamento dos animais silvestres de grande porte nas unidades de conservação: “A parceria fortalecerá o levantamento de dados a respeito da nossa fauna, auxiliando no planejamento de medidas de mitigação de possíveis impactos que possam afetar toda a comunidade local”.

A iniciativa também visa realizar atividades de educação ambiental tanto no âmbito formal, a partir de trabalhos realizados diretamente nas escolas em parceria com alunos e professores, quanto no âmbito não formal, a partir de divulgação em mídias digitais e no site da OSC.