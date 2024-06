Acolhimento de pessoas em situação de rua com animais de estimação começa a ser estudado

Nesta terça-feira (25), a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) publicou o extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2024. A publicação inicia os estudos de desenvolvimento do projeto de acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua acompanhados de animais de estimação.

A medida faz parte do Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua e atende a uma demanda antiga desse público e prevê parceria entre Sedes, Casa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) e Secretaria de Saúde (SES).

“As pessoas em situação de rua são o público mais vulnerável que nós atendemos. Sabemos da importância desse vínculo deles com os animais de estimação. Nos Centros Pop, por exemplo, os cachorros estão sempre por perto. A oferta de um serviço que acolha também os animais é uma necessidade deles. Estamos qualificando nosso atendimento voltado à população em situação de rua e criando condições favoráveis para que eles mantenham o acompanhamento socioassistencial e aceitem acolhimento”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Para operacionalizar o acordo de cooperação técnica, será composto um grupo técnico com três representantes da Sedes, dois integrantes da Sema e dois da SES. Este acordo terá vigência de dois meses, a contar da assinatura, prorrogáveis por igual período.

Objetivo do acordo de colaboração é permitir o intercâmbio de dados, informações e experiências úteis e pertinentes sobre tema para elaboração de um plano de ação

“A gente reconhece que, muitas vezes, a companhia que essas pessoas têm é o animal de estimação. Então, é uma atenção que precisamos ter. Mas não é uma solução simples, envolve mais de uma secretaria. É um desafio grande, mas é um desafio que estamos dispostos a enfrentar e buscar solução”, reforçou o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, em entrevista coletiva dada em março para divulgar ações voltadas à população de rua.

O objetivo do acordo de colaboração é convergir esforços visando o intercâmbio de dados, informações e experiências úteis e pertinentes sobre tema para elaboração de um plano de ação específico que definirá as formas, meios e prazos para o desenvolvimento da medida. As secretarias partícipes, ao final da vigência do Acordo de Cooperação Técnica, deverão apresentar relatório de diagnóstico com possíveis soluções, bem como um plano de trabalho.

“A realização de estudos para o desenvolvimento do projeto de acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua acompanhados dos seus animais de estimação tem como objetivo avaliar a viabilidade e os requisitos necessários para a implementação de um serviço que possa atender essa demanda específica. Estamos comprometidos em criar soluções integradas que promovam o bem-estar de todas as partes, por isso este estudo é tão importante. O projeto busca identificar as melhores práticas e estratégias para proporcionar um ambiente adequado tanto para as pessoas quanto para seus animais de estimação”, reforça o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes.

*Com informações da Agência Brasília