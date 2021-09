CBMDF trabalha na Chapada dos Veadeiros em combate ao incêndio florestal

De acordo com as autoridades, a aequipe esteve no local das 08h30 até as 14hrs, quando outra equipe manteve o trabalho das 14hrs até o momento. Dificuldade de comunicação pois não há sinal de celular, devido ao terreno acidentado

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), esteve na Chapada dos Veadeiros combatendo o fogo que assola a região nos últimos dias. De acordo com as autoridades, a aequipe esteve no local das 08h30 até as 14hrs, quando outra equipe manteve o trabalho das 14hrs até o momento. Dificuldade de comunicação pois não há sinal de celular, devido ao terreno acidentado.